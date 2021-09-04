Диетолог назвал заболевания, при которых вредно пить чай

Москва, 4 сентября. Популярный в России чай может оказать негативное влияние на здоровье. Об этом предупредила член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Чай может принести вред людям, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Среди них язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Также чаем не рекомендуется злоупотреблять людям с повышенной кислотностью. Напиток способен привести к изжоге и раздражению слизистых оболочек в органах пищеварения.

Крепко заваренный чай провоцирует учащение сердечного ритма и активное выделение желудочного сока. В связи с этим, от напитка стоит отказаться людям с гипертонией, атеросклерозом и нарушением сна. Содержащийся в чае кофеин может вызвать головную боль и нарушения нервной системы, объяснила Макиша в беседе с «Аргументами и Фактами».

При этом горячий чай с добавлением трав способен укрепить иммунитет в осенний период. Об этом ранее рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.