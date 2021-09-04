Один из высших шиитских лидеров Ирака умер от сердечного приступа

Багдад, 4 сентября. В Ираке в возрасте 85 лет скончался великий аятолла Мухаммад Саид аль-Хаким, который являлся одним из высших шиитских лидеров страны.

Его офис сообщил 3 сентября, что смерть наступила из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Священнослужитель умер в больнице, куда был доставлен после сердечного приступа. Похоронная церемония проходит в его родном городе Ан-Наджаф, также траурные мероприятия состоятся в Кербелле.

Президент Ирака Бархам Салех в своей речи отдал дань уважения «выдающемуся деятелю шиитского ислама». Соболезнования также принесли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани, посольство США в Багдаде и лидеры движения «Хезболла» в Ливане.

Hezbullah in a statement:



"The Islamic world has been afflicted today by the news of the departure of the great reference and scholarly jurist, the great Ayatollah Sayyid Muhammad Saeed Al-Hakim, may his secret be sanctified." pic.twitter.com/PbXSNteo2U — لبیک یاحسین ???? (@ZahraaMoosavi) September 4, 2021

К моменту своей смерти Аль-Хаким достиг ранга «Марджа ат-таклид» — это высший духовный авторитет у шиитов, приказы и решения которого обязательны для исполнения всеми членами общины. Он рассматривался как один из возможных преемников главного лидера шиитов Ирака Али ас-Систани.

Из-за своего влияния в стране в период между 1983 и 1991 годами Аль-Хаким был заключен в тюрьму, так как Саддам Хусейн опасался государственного переворота после Исламской революции в Иране и стремился ограничить власть шиитских лидеров.

Отец и дед аятоллы также были видными религиозными авторитетами, а его троюродный брат Сайед Аммар аль-Хаким возглавляет «Движение национальной мудрости» — одну из крупнейших шиитских политических партий в Ираке.

Мухаммад Саид аль-Хаким написал множество книг и публикаций, некоторые из которых были переведены на несколько языков. У него остались жена и восемь детей.