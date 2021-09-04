Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 15:25
15:23
Происшествия
Подозреваемый в педофилии самарец сам выкопал могилу и нанес себе удар ножом
15:23
Происшествия
Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
15:22
Общество
Звезда трилогии «Шугалей» Кирилл Полухин рассказал о работе над главной ролью
15:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
15:20
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему талибы заявляют о захвате провинции Панджшер
15:18
Политика
Венгрия потребовала не превращать ЕС в "Соединенные Штаты Европы"
15:17
Спорт
Тхэквондист Зайнутдин Атаев принес России бронзу на Паралимпиаде в Токио
15:12
Общество
Доктор Мясников развеял распространенный миф о витаминах
15:07
Общество
Потеря обоняния и вкуса все реже встречаются у пациентов с коронавирусом
15:05
Общество
Ушел из жизни глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
Все новости

Один из высших шиитских лидеров Ирака умер от сердечного приступа
Весь мир
Один из высших шиитских лидеров Ирака умер от сердечного приступа
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 4 сентября. В Ираке в возрасте 85 лет скончался великий аятолла Мухаммад Саид аль-Хаким, который являлся одним из высших шиитских лидеров страны.

Его офис сообщил 3 сентября, что смерть наступила из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Священнослужитель умер в больнице, куда был доставлен после сердечного приступа. Похоронная церемония проходит в его родном городе Ан-Наджаф, также траурные мероприятия состоятся в Кербелле.

Президент Ирака Бархам Салех в своей речи отдал дань уважения «выдающемуся деятелю шиитского ислама». Соболезнования также принесли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани, посольство США в Багдаде и лидеры движения «Хезболла» в Ливане.

К моменту своей смерти Аль-Хаким достиг ранга «Марджа ат-таклид» — это высший духовный авторитет у шиитов, приказы и решения которого обязательны для исполнения всеми членами общины. Он рассматривался как один из возможных преемников главного лидера шиитов Ирака Али ас-Систани.

Из-за своего влияния в стране в период между 1983 и 1991 годами Аль-Хаким был заключен в тюрьму, так как Саддам Хусейн опасался государственного переворота после Исламской революции в Иране и стремился ограничить власть шиитских лидеров.

Отец и дед аятоллы также были видными религиозными авторитетами, а его троюродный брат Сайед Аммар аль-Хаким возглавляет «Движение национальной мудрости» — одну из крупнейших шиитских политических партий в Ираке.

Мухаммад Саид аль-Хаким написал множество книг и публикаций, некоторые из которых были переведены на несколько языков. У него остались жена и восемь детей.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Один из высших шиитских лидеров Ирака умер от сердечного приступа
ирак аятолла
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru