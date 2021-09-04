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Правительство Судана остановило печать денег в ожидании снижения инфляции
Весь мир
Правительство Судана остановило печать денег в ожидании снижения инфляции
pixabay.com  /  PD

Хартум, 4 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сообщил, что его правительство прекратило с февраля печатать деньги, ожидая снижения роста цен к концу текущего года.

Ранее власти восточноафриканской страны заявили о намерении остановить инфляцию в пределах 95%, но, несмотря на это, ее темпы продолжают увеличиваться, достигнув в июле 422%. В интервью телеканалу Bloomberg премьер сообщил, что причиной тому стала политика дефицитного финансирования и печатания денег.

Хамдок отметил, что правительство остановило эмиссию в феврале после решения об унификации обменного курса. По его словам, данные меры приведут к значительному снижению инфляции к концу 2021 года. В беседе с журналистом премьер-министр объявил также, что в ближайшее время кабмин реализует пакет экономических реформ. В частности, ожидается открытие двух бирж — золота и гуммиарабика, которые поспособствуют искоренению контрабанды.

Он сказал, что Судан фокусирует внимание на инфраструктуре и создании привлекательного климата для инвестиций, а также активно работает над возможностями эксплуатации сельскохозяйственных и минеральных ресурсов страны. Глава правительства подчеркнул, что экономика государства открыта для компаний во всех сферах, рассказав о преимуществах вложения средств в Судан и природных богатствах, которыми он владеет.

По словам Хамдока, в скором времени в страну поступит часть ожидаемого финансирования. Так, 3 млрд долларов предоставит Всемирный банк. Кроме того, достигнуто соглашение с Саудовской Аравией о создании инвестиционного фонда с потенциальным резервом до 10 млрд долларов.

Государство, заявил премьер, намерено использовать данные средства в восстановлении инфраструктуры и переходе к экспорту готовой сельскохозяйственной продукции вместо сырья. Часть финансирования пойдет на обучение квалифицированных специалистов и наращивание рабочей силы.

Инвестирование ожидается и в энергетической сфере, переживающей острый кризис. Ранее власти страны сообщили о намерении увеличить использование возобновляемых источников за счет снижения таможенных пошлин и налогов.

Несмотря на попытки правительства вывести Судан из затянувшегося экономического кризиса, уровень жизни населения продолжает падать, вызывая напряжение и недовольство простых граждан. В Хартуме и других городах наблюдаются регулярные вспышки протестов, участники которых призывают к свержению кабмина во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

Проводимые им под эгидой Международного валютного фонда реформы коснулись всех значимых отраслей. Их результатами стала отмена субсидий на товары и услуги массового потребления, включая топливо, хлеб и лекарства, и либерализация национальной валюты. Несмотря на многообещающие долгосрочные перспективы, в настоящий момент все эти преобразования сильно ударили по простым гражданам, и более чем через два года после свержения прежнего правительства Омара аль-Башира кризис в стране только усугубился.

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судан абдалла хамдок
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