Сын Дэвида Бекхэма Ромео подписал контракт с фарм-клубом «Интер Майами»

Майами, 4 сентября. Сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма 19-летний Ромео подписал профессиональный контракт с американским футбольным клубом «Форт Лодердейл».

Спортсмен может дебютировать за американскую команду, которая выступает в третьем по значимости дивизионе чемпионата США. Первая игра может состояться уже 5 сентября. Об этом сообщают источники издания Miami Total Futbol.

По данным в Сети, футбольный клуб «Форт Лодердейл» является фарм-клубом «Интер Майами», совладелец которого — Дэвид Бекхэм. Новость о подписании контракта между клубом и 19-летним спортсменом подтверждает и его новый пост в Instagram. Бекхэм-младший выложил снимок, на котором позирует в цветах нового клуба.

«Следуй за мечтой», — отметил начинающий футболист в соцсети.

Ранее стало известно о попытках привлечения Лионеля Месси в американский футбольный клуб. Дэвид Бекхэм предложил форварду «Пари Сен-Жермен» подумать о переходе в «Интер Майами» после завершения контракта.