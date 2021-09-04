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Сын Дэвида Бекхэма Ромео подписал контракт с фарм-клубом «Интер Майами»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 14:21
Спорт
Сын Дэвида Бекхэма Ромео подписал контракт с фарм-клубом «Интер Майами»
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Майами, 4 сентября. Сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма 19-летний Ромео подписал профессиональный контракт с американским футбольным клубом «Форт Лодердейл».

Спортсмен может дебютировать за американскую команду, которая выступает в третьем по значимости дивизионе чемпионата США. Первая игра может состояться уже 5 сентября. Об этом сообщают источники издания Miami Total Futbol.

По данным в Сети, футбольный клуб «Форт Лодердейл» является фарм-клубом «Интер Майами», совладелец которого — Дэвид Бекхэм. Новость о подписании контракта между клубом и 19-летним спортсменом подтверждает и его новый пост в Instagram. Бекхэм-младший выложил снимок, на котором позирует в цветах нового клуба.

«Следуй за мечтой», — отметил начинающий футболист в соцсети.

Ранее стало известно о попытках привлечения Лионеля Месси в американский футбольный клуб. Дэвид Бекхэм предложил форварду «Пари Сен-Жермен» подумать о переходе в «Интер Майами» после завершения контракта.

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футбол бекхэм интер майами
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