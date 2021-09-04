Сатановский жестко осадил генсека НАТО за претензии к России из-за учений «Запад-2021»

Москва, 4 сентября. Недовольство учениями «Запад-2021», которое демонстрирует НАТО, выглядит странно на фоне военных провокаций Альянса против России, заявил военный аналитик Евгений Сатановский.

Так он прокомментировал в своем Telegram-канале заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призывал Москву раскрыть детали масштабных российско-белорусских маневров. Сатановский жестко осадил его за подобные претензии. Эксперт напомнил, что Альянс ведет откровенно антироссийскую политику и никогда не упускает случая провести у рубежей РФ показательные учения.

«С нас — аттракцион невиданной щедрости, открытости и гостеприимства. Нам в ответ ничего, кроме проблем, требований в довольно хамском тоне и явной подготовки к войне», — написал Сатановский.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия проводят учения с конкретными оборонными целями. Поэтому им не нужны «лишние глаза и уши потенциального противника».

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут на полигонах в России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В тренировочных мероприятиях задействуют порядка 760 единиц боевой техники, более 80 самолетов и вертолетов, а также около 200 тысяч солдат, в том числе военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС.