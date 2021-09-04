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Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане
pixabay.com/PD

Махачкала, 4 сентября. Взрыв бытового газа произошел в дагестанском селе Бабаюрт, в результате инцидента пострадали два местных жителя — им потребовалась госпитализация.

В дежурную часть поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отдельно стоящем помещении летней кухни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан. Последующего возгорания не произошло, разрушений нет, однако взрывная волна выбила окна и входную дверь.

Травмы получили двое мужчин, сейчас они находятся в Бабаюртовской центральной районной больнице, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Незадолго до этого в одном из микрорайонов Балашихи во время проведения ремонтных работ взорвался бытовой газ. Серьезные термические ожоги получили четверо рабочих, их госпитализировали. По данному факту правоохранительными органами была организована проверка.

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