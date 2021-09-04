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Двухлетний мальчик отравился неизвестным веществом из найденного пакета в Ленобласти

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 14:22
Происшествия
Двухлетний мальчик отравился неизвестным веществом из найденного пакета в Ленобласти
pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 сентября. Двухлетний ребенок был экстренно доставлен в больницу после отравления неизвестным веществом из пакета, который он нашел на улице.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, все произошло на Центральной улице в СНТ Колосс–1. По словам 32-летней матери, во время прогулки ребенок нашел пакет с неизвестным веществом и съел его содержимое.

В настоящий момент малыш находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства случившегося станут известны по итогам проверки.

Ранее сообщалось о гибели подростка в одном из парков Краснодарского края. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика, предположительно, от тяжелой травмы головного мозга. Установлено, что 13-летний ребенок ударился головой о металлическое ограждение забора во время игры.

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