Двухлетний мальчик отравился неизвестным веществом из найденного пакета в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 сентября. Двухлетний ребенок был экстренно доставлен в больницу после отравления неизвестным веществом из пакета, который он нашел на улице.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, все произошло на Центральной улице в СНТ Колосс–1. По словам 32-летней матери, во время прогулки ребенок нашел пакет с неизвестным веществом и съел его содержимое.

В настоящий момент малыш находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства случившегося станут известны по итогам проверки.

Ранее сообщалось о гибели подростка в одном из парков Краснодарского края. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика, предположительно, от тяжелой травмы головного мозга. Установлено, что 13-летний ребенок ударился головой о металлическое ограждение забора во время игры.