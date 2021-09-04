Прокуратура Гватемалы расследует возможный подкуп президента «ковром с деньгами»

Гватемала, 4 сентября. Правоохранительные органы Гватемалы инициировали расследование в связи с возможным подкупом президента страны Алехандро Джамматтеи.

Как сообщает радиостанция Emisoras Unidas, ссылаясь на местную прокуратуру, главе государства пытались дать взятку в виде «ковра с деньгами». Фигурантами расследования значатся некие «граждане России», но доказательств тому представлено не было.

В частности, единственный свидетель по этому делу — бывший глава Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью Хуан Франсиско Сандоваль — скрывается в США от уголовного преследования. Свои показания он озвучил лишь в интервью американской прессе. На этом фоне в правительстве Гватемалы уже отвергли обвинения.

Летом в республике начались уличные протесты. Манифестанты призывали отправить Джамматеи в отставку из-за увольнения Сандоваля, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

Ранее сообщалось, что два бывших генерала армии Гватемалы – Бенедикто Лукас и Мануэль Кальехас – предстанут перед судом по обвинению в геноциде коренного населения. Обвинение изучило более 200 свидетельских показаний.