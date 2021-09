Байден призвал Конгресс принять меры по стимулированию экономики

Вашингтон, 4 сентября. Президент США Джо Байден в пятницу призвал Конгресс принять свою экономическую программу стоимостью более 4 триллионов долларов. Таким способом он планирует нарастить количество рабочих мест. Сообщает телеканал CNBC.

