Байден призвал Конгресс принять меры по стимулированию экономики

Вашингтон, 4 сентября. Президент США Джо Байден в пятницу призвал Конгресс принять свою экономическую программу стоимостью более 4 триллионов долларов. Таким способом он планирует нарастить количество рабочих мест. Сообщает телеканал CNBC.

Biden pushes for his economic plans after weak jobs report: 'Our country needs these investments' https://t.co/v8RSEepPq4 — CNBC (@CNBC) September 3, 2021

Американский лидер призвал конгрессменов укоряться с принятием его экономических решений после того, как Министерство труда сообщило о том, что в августе рост числа рабочих мест замедлился. По прогнозам экономистов, показатель должен был превысить 720 тысяч новых вакансий, однако факту их оказалось 235 тысяч.

По мнению Байдена, медленный рост связан с распространением дельта-штамма коронавируса COVID-19 и нежеланием многих американцев вакцинироваться. Его экономический план должен помочь среднему классу и сделать страну «более устойчивой к экстремальным погодным условиям», - сказал он, имея в виду последствия урагана «Ида». Он прошел через многие города США и нарушил работу общественного транспорта, а также вызвав отключения электричества.

«Наша страна нуждается в этих инвестициях. Я не прошу ничего, кроме того, чтобы была восстановлена справедливость», - сказал он.

2 сентября сенатор и член Демократической партии Джо Манчин призвал приостановить рассмотрение экономических поправок Байдена. По его мнению, закон нуждается в большей проработке. Он опасается увеличения темпов инфляции и госдолга.

Дефицит бюджета

Согласно Washington Post проект федерального бюджета США на 2022 год, представленный конгрессу администрацией президента Байдена, предполагает дефицит бюджета в размере более триллиона долларов в год. Белый дом намерен вложить шесть триллионов долларов в образование, военную промышленность, транспортную систему, а также в борьбу с изменением климата. Проект встретил критику со стороны республиканцев. Основные претензии в том, что вливания таких средств в экономику могут привести к «опасному уровню госдолга» и резкому росту налогов для среднего класса.