Смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Башкирии

Уфа, 4 сентября. Маршрутка столкнулась с Lada Priora на трассе Уфа — Оренбург в районе города Салават. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они организовали движение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Известно, что погибший был пассажиром легкового автомобиля. В городскую больницу Салавата увезли водителей обоих транспортных средств и двух пассажиров автобуса.

Еще одна авария произошла на северо-западе Украины — водитель автобуса не справился с управлением и протаранил припаркованный у обочины большегруз. В результате столкновения общественный транспорт загорелся, управлявший им мужчина погиб на месте, 11 человек получили ожоги и другие повреждения.