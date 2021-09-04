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Кабмин РФ выделил деньги на выплаты военным пенсионерам
Экономика
Кабмин РФ выделил деньги на выплаты военным пенсионерам
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 4 сентября. Правительство России одобрило выделение денежных средств для единовременных выплат отдельным категориям граждан, получающим пенсию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о 21,142 млрд рублей. Эти деньги будут выделены из резервного фонда правительства в 2021 году. В соответствии с указом президента от 24 августа граждане, получающие пенсию как проходившие военную или приравненную к ней службу, получат по 10 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в августе предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч. Глава государства также подчеркнул, что полученные в рамках этой социальной выплаты суммы или их части не могут быть списаны за долги.

Россияне уже начали получать выплаты по 10 тысяч рублей. Как уточняет INFOX, деньги поступают только на карты платежной системы «Мир» или на счет в банке.

Российским пенсионерам с 2022 года больше не нужно будет подавать заявления на перерасчет пенсий. По словам экономиста Юлии Финогеновой, все выплаты начнут поступать гражданам автоматически

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