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Создание нового промпарка в ДФО позволит развить производство «простых вещей»
Экономика
Создание нового промпарка в ДФО позволит развить производство «простых вещей»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 4 сентября. Новый промышленный парк следует разместить на одной из территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Это поможет развить производство товаров народного потребления.

Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Речь идет о малых и средних производствах товаров повседневного использования — одежды, обуви, изделий из пластика, мебели, бытового инвентаря и техники.

«Часть резидентов ТОР на Дальнем Востоке — производственные предприятия, но их, конечно, мало. И мы предложили создать в одной из ТОР специальный промышленный парк, в котором при сохранении всех привилегий для резидентов могли бы развиваться именно малые производства», — указал Титов в беседе с ТАСС.

На внутреннем рынке ДФО эти «простые вещи» были бы востребованы, отметил он в ходе ВЭФ. Титов добавил, что обсудит идею о размещении промпарка с властями регионов.

РФ за счет создания преференциальных зон на Дальнем Востоке уже окупила свои расходы. На это обратил внимание вице-премьер правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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титов производство дальний восток промпарк
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