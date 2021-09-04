В Сети появились кадры полета «скромного и тесного» вертолета Путина

Москва, 4 сентября. Вертолет президента Российской Федерации Владимира Путина назвали «скромным и тесным». Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

На кадрах в Telegram-канале «Пул 3» видно, как российский лидер поднимается на борт вертолета, где его приветствует командир летательного аппарата. Потом камера перемещается внутри вертолета, где помимо Путина находится глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Они сидят напротив друг друга в креслах, а остальные присутствующие разместились на диване с правой стороны.

«Скромно и тесно», — описали интерьер вертолета авторы Telegram-канала.

Путин на обратном пути с Восточного экономического форума (ВЭФ) прибыл в Амурскую область. Глава государства посетил космодром Восточный, а также встретился с губернатором региона Василием Орловым.