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Анита Цой рассказала, как проходит ее восстановление после травмы
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, как проходит ее восстановление после травмы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Певица Анита Цой пострадала во время работы над новым музыкальным роликом на песню «Пятый океан», в результате чего оказалась в инвалидном кресле. ФАН получил комментарий артистки о ее текущем состоянии здоровья и восстановлении после травмы.

По словам исполнительницы, за всю свою жизнь ей пришлось многое пережить, но никогда раньше она не оказывалась в «коляске».

«У меня было много травм: и во время занятий конным спортом, и во время участия в различных экстремальных телевизионных проектах. Но ни разу не сидела в «коляске». Непривычно. Осваиваю новые методы передвижения на костылях и «коляске», — поделилась Цой.

Использование вспомогательных при ходьбе средств доставляет певице немало хлопот.

«На костылях руки постоянно заняты, тяжело в быту, невозможно носить даже телефон. Поэтому по дому хожу с рюкзачком. На коляске самостоятельно тоже далеко не уедешь: постоянно спотыкаешься о какие-то порожки и препятствия. Про лестницы вообще не говорю», — отмечает артистка.

Анита Цой рассказала, как проходит ее восстановление после травмы
Pr Scr youtube.com  /  Inforeactor Новости

По ее словам, еще в 2000-е в благотворительном фонде «Анита», который занимался детьми-опорниками, постоянно поднимались вопросы доступной архитектуры. Теперь исполнительница уже на своем опыте поняла и почувствовала, насколько данная проблема важна и актуальна.

В целом артистка успокоила своих фанатов, заявив, что чувствует себя довольно хорошо.

«Лечение проходит в штатном режиме, стараюсь все делать, чтобы как можно скорее встать на ноги. Ведь 1 октября в Кремле пройдет мое юбилейное шоу «Пятый океан». И оно состоится обязательно! Будем стараться сделать все, чтобы подарить нашим зрителям праздник. А праздники мы делать умеем!», — заверила знаменитость.

Ранее Анита Цой перенесла заболевание коронавирусом. Во время эфира программы «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале «НТВ», артистка сообщила о нетипичном последствии болезни, с которым столкнулась сама.

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шоу-бизнес анита цой
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