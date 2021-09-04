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Министр ЕЭК объяснил, как снизить влияние мировой конъюнктуры на цены
Экономика
Министр ЕЭК объяснил, как снизить влияние мировой конъюнктуры на цены
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Формирование общих бирж на евразийском пространстве позволит уменьшить влияние глобальной конъюнктуры на стоимость продукции.

Собственным мнением поделился член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Он считает, что на евразийском пространстве необходима новая, свободная от санкций, архитектура валютно-финансовых и торговых отношений, передает «Российская газета».

«Нам необходимо формирование общего биржевого пространства со стабильными условиями ценообразования так, чтобы мы не зависели от монополистов, которые манипулируют рынками и наживаются на дестабилизации», — добавил спикер.

По словам Глазьева, ЕАЭС становится ядром создания большого Евразийского партнерства. На данный момент подписаны меморандумы о сотрудничестве, а также договоры между международными ассоциациями и отдельными странами региона. Кроме того, осуществляются переговоры о формировании зон свободной торговли.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза считается ключевой составляющей развития объединения. По его мнению, правильное применение энергетического потенциала может оказаться ответом на многие вызовы.

Пандемия коронавируса вызвала нетипичный для сезона ажиотаж на рынке бензина и другого топлива. Продукция перерабатывающих предприятий поступает на биржи в повышенном объеме, сообщает «ФедералПресс».

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еаэс рынок глазьев монополия ценообразование
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