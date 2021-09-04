Жертвами ДТП на трассе «Лена» в Якутии стали три человека

Якутск, 4 сентября. Три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали при столкновении автомобиля Toyota Ipsum с ограждением на федеральной трассе «Лена».

Как сообщает УГИБДД по региону на своей странице в Instagram, все произошло в Нерюнгринском районе региона в субботу утром.

«По предварительным данным установлено, что водитель Toyota Ipsum не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение барьерного типа, после чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось», — отмечается в сообщении ведомства.

Прибывшие на место медики констатировали смерть трех человек, еще троих госпитализировали в ближайшие больницы. Информации об их состоянии не поступало, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось о ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковой иномарки в Ленинградской области. В результате столкновения машина медиков перевернулась.