Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 15:23
15:23
Происшествия
Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
15:22
Общество
Звезда трилогии «Шугалей» Кирилл Полухин рассказал о работе над главной ролью
15:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
15:20
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему талибы заявляют о захвате провинции Панджшер
15:18
Политика
Венгрия потребовала не превращать ЕС в "Соединенные Штаты Европы"
15:17
Спорт
Тхэквондист Зайнутдин Атаев принес России бронзу на Паралимпиаде в Токио
15:12
Общество
Доктор Мясников развеял распространенный миф о витаминах
15:07
Общество
Потеря обоняния и вкуса все реже встречаются у пациентов с коронавирусом
15:05
Общество
Ушел из жизни глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
15:04
Спорт
Россиянка Гончарова завоевала серебро Паралимпиады в беге на 400 м
Все новости

Жертвами ДТП на трассе «Лена» в Якутии стали три человека
Происшествия
Жертвами ДТП на трассе «Лена» в Якутии стали три человека
пресс-служба администрации Краснодарского края

Якутск, 4 сентября. Три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали при столкновении автомобиля Toyota Ipsum с ограждением на федеральной трассе «Лена».

Как сообщает УГИБДД по региону на своей странице в Instagram, все произошло в Нерюнгринском районе региона в субботу утром.

«По предварительным данным установлено, что водитель Toyota Ipsum не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение барьерного типа, после чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось», — отмечается в сообщении ведомства.

Прибывшие на место медики констатировали смерть трех человек, еще троих госпитализировали в ближайшие больницы. Информации об их состоянии не поступало, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось о ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковой иномарки в Ленинградской области. В результате столкновения машина медиков перевернулась.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жертвами ДТП на трассе «Лена» в Якутии стали три человека
авария якутия лена
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru