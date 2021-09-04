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Россиянка Кулинич-Сорокина завоевала бронзу на Паралимпиаде-2020

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 14:08
Спорт
Россиянка Кулинич-Сорокина завоевала бронзу на Паралимпиаде-2020
tokyo2020.paralymp.ru  /  Паралимпийский комитет России 2021

Токио, 4 сентября. Российская спортсменка Анна Кулинич-Сорокина завоевала бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка стала третьей в забеге на 200 метров.

Золотую медаль завоевала кубинская легкоатлетка Омара Дуранд Элиас, установив мировой рекорд. Серебро досталось представительнице украинской команды Оксане Ботурчук. Паралимпийцы выступали в категории T12 среди спортсменов с нарушением зрения.

Российская команда в этом году выступает под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР). Всего за время Игр спортсменам из России удалось заработать 113 медалей: 35 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых. По предварительному итогу лидером Паралимпиады-2020 досрочно становится команда из Китая, второе место занимают атлеты из Великобритании, следом за которыми команда США.

Ранее стало известно, что российская команда по игре бочча завевала бронзовые медали на Паралимпиаде в Токио. Официальная церемония закрытия мероприятия пройдет 5 сентября.

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