Момент падения грузовика с эстакады в Москве попал на видео

Очевидцы сняли на видео последствия аварии на пересечении Третьего транспортного кольца и Ленинградского проспекта.

Вечером в пятницу, 3 сентября, водитель грузовика не справился с управлением, преодолевая отрезок эстакады. В результате многотонная фура врезалась в ограждения, разрушила их и упала на проезжую часть.

На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия ДТП. Перевернутый автомобиль оказался под эстакадой в искореженном состоянии. Рядом с местом происшествия дежурили экстренные службы.

В момент падения грузовика на дороге не было других транспортных средств. Травмы получил только водитель фуры, у него диагностирован перелом позвоночника. Мужчина госпитализирован и проходит лечение.

Об инциденте сообщили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта столицы. Ведомство призвало автомобилистов искать объездные маршруты. Движение на участке удалось восстановить лишь к трем часам ночи.