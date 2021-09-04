Судан опроверг обвинение Эфиопии о попытке саботировать работу ГЭС «Возрождение»

Хартум, 4 сентября. Судан опроверг недавнее заявление эфиопских властей, в которых говорилось о поддержке Хартумом вооруженных групп, пытавшихся саботировать работу ГЭС «Возрождение» (Хидасэ) на Голубом Ниле.

Консультант по СМИ председателя переходного Суверенного совета бригадный генерал Тахер Абу Хага сообщил, что данное обвинение безосновательно. По его словам, суданская армия не вмешивается во внутренние дела соседней страны. Чиновник также призвал ее правительство работать над урегулированием своих конфликтов, не вовлекая в них Хартум.

«Это заявление отражает сложную реальность, с которой сталкивается эфиопский режим на фоне постоянных нарушений прав своего народа», - добавил Абу Хага.

Несколькими часами ранее Аддис-Абеба объявила о предотвращении попытки вооруженных групп проникнуть в район ГЭС Хидасэ с территории Судана. Согласно заявлению федеральных властей, боевики, связанные с повстанческим движением Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), планировали подорвать работы по строительству плотины «Возрождение». Эфиопская армия пресекла данные намерения, уничтожив около 50 и ранив более 70 злоумышленников, использовавших как легкое, так и тяжелое вооружение, сообщили в региональном координационном центре ВС.

«Когда Народный фронт освобождения Тыграя потерпел поражение, большая часть его сил направилась на север. Там они присоединились к нашим историческим врагам, чтобы совершить попытку сорвать работы по строительству плотины Хидасэ, но в результате потерпели неудачу», - добавлено в заявлении эфиопской армии.

ВС опубликовали фотографии с якобы захваченным в ходе операции оружием противника.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок также прокомментировал слухи о проникновении незаконных элементов с территории его страны в район водохранилища «Возрождение». В интервью агентству Bloomberg он заявил, что любая ошибка в строительстве плотины Хидасэ приведет к серьезным негативным последствиям для самого Хартума. По словам главы кабмина, его правительство, как и прежде, рассчитывает урегулировать кризис вокруг эфиопской ГЭС путем диалога и с соблюдением норм международного права.

При этом арабская страна не раз подчеркивала, что все усилия в рамках данного процесса не приводят к удовлетворяющим все стороны результатам. Так на днях в письме специальному представителю РФ по Ближнему Востоку Михаилу Богданову МИД Судана сообщил о том, что непримиримость Аддис-Абебы привела к тупику трехсторонних переговоров, и снова подтвердил свою приверженность привлечения посредников в лице ООН, ЕС, США и Африканского союза.