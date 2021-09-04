Военный эксперт Баранец назвал время, за которое украинская армия сдастся российской



Разница в уровне подготовки к военным действиям у ВСУ и ВС РФ просто космическая. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Читатели болгарской газеты «Факти» убеждены, что в случае полномасштабной войны с Россией украинская армия продержится от шести до двенадцати часов, после чего позорно капитулирует. Так они прокомментировали недавнее заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что попытки Вашингтона оказать Киеву военную помощь могут спровоцировать его на агрессию в отношении республик Донбасса. Ранее американский лидер Джозеф Байден заверил Владимира Зеленского в гарантиях «территориальной целостности Украины» и пообещал новую финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов.

«Откуда вообще взялись эти странные цифры: шесть или двенадцать часов? — спросил Баранец. — Спасибо, конечно, болгарским читателям за высокую оценку российской армии, но все это не более, чем ребячество. Очевидно, что ВСУ продержится против наших солдат минимальное количество времени. Но это могут быть как дни, так и минуты: точнее сказать нельзя, поскольку все будет зависеть от соотношения сил конфликтующих сторон на конкретном направлении в конкретный момент схватки».

Военный обозреватель подчеркнул, что боевой потенциал российской и украинской армий попросту несопоставим.

ПолитРоссия /

«Это как сравнивать размеры Солнца и Земли или океана и лужи возле сарая, — посмеялся эксперт. — О чем тут вообще можно говорить? Посудите сами: численность личного состава в ВС РФ — 1, 3 миллиона человек, а в ВСУ — порядка 200 тысяч военнослужащих. Про качество вооружения я вообще молчу: у Москвы есть гиперзвуковые ракеты, у Киева — нет; стратегические бомбардировщики, подводные лодки, танки, самолеты — по всем этим параметрам ВСУ тотально уступают нашим вооруженным силам».

Собеседник ФАН сравнил также и воинский дух российской и украинской армий.

«ВСУ, которые топчутся в Донбассе, морально растерзаны, — заявил Баранец. — Да, там есть сильно мотивированное националистическое ядро, но оно отлично понимает, какая безвольная «жижа» его окружает».

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник назвал Зеленского «всадником апокалипсиса государственности Украины».