Москва, 4 сентября. Силы НАТО намерены усилить свое присутствие в Черноморском регионе. Эти планы имеют приоритетные цели и скрытые намерения, полагает журналист Андрей Коц.

В своем материале для РИА Новости он напомнил о недавнем заявлении главы Украины Владимира Зеленского, который призвал Альянс усилить присутствие в Черном море, чтобы «противостоять активизации ВС РФ в регионе». Важность этих территорий силы Запада осознают и без напоминаний Киева, поскольку часто пытаются развернуть там группировки, отметил Коц.

По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, члены НАТО постепенно гнут свою линию. США и их союзники с 2014 года не оставляют попыток перебросить свои войска к Баренцеву и Черному морям, а также на Дальний Восток.

По мнению эксперта, приоритетными целями для Альянса является изучение вооружения России. Например, Запад интересуется противокорабельными береговыми комплексами «Бастион» и «Бал». Кроме этого, силы НАТО даже пытаются с помощью «ловли на живца» выяснить количество и место дислокации зенитных комплексов С-400 «Триумф» в Крыму, считает Судаков.

Ранее военный обозреватель Александр Артамонов перечислил российское оружие, которое превосходит аналоги НАТО. В их число вошли ракеты «Циркон», «Кинжал» и другое вооружение.