Киевский аналитик Кочетков объяснил, почему на Украине осенью вспыхнут протесты

Киев, 4 сентября. Украину осенью ждут митинги, уверен местный политический аналитик Александр Кочетков.

Эксперт предрек скорые протесты на Украине. Киевский аналитик объяснил, почему в стране вспыхнут акции. Сейчас в государстве нет политических предпосылок для протестной активности. Однако экономические условия на Украине таковы, что возникают причины для митингов, объяснил аналитик.

«Дело в том, что по официальным цифрам растет ВВП, собираются доходы в госбюджет, но при этом падает реальная покупательная способность – то есть, падает уровень жизни и на рынке за те же деньги можно купить либо меньше продуктов, либо худшего качества», – подчеркнул Кочетков.

Ближе к осени повысят тарифы ЖКХ, что тоже повлияет на настроения в обществе. Также украинцы после лета вернутся с дач и отдыха, что внесет лепту в организацию протестов, убежден эксперт.

«Кроме того, есть и политическая традиция – трудящиеся поработали на огородах и у них сохранилась энергия, начальство набралось энергии на Мальдивах и все готовы к политическому "движняку"», – отметил он.

Ранее Киев принял решение об ужесточении наказания для неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Так власть пытается пополнить бюджет за счет обнищавших граждан, уверен украинский экономист Борис Лищук.