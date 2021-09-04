«Выглядит как секс-работник»: Ургант высмеял обложку альбома с Королевой и Николаевым

Москва, 4 сентября. Телеведущий Иван Ургант вспомнил про давнюю фотосессию музыкантов Наташи Королевой и Игоря Николаева на фоне скандала вокруг группы Nirvana.

Шоумен вновь иронично прокомментировал главные новости мира шоу-бизнеса в своем проекте «Вечерний Ургант». Одной из главных тем выпуска стал судебный иск против группы Nirvana из-за фото ребенка на обложке. Ургант поделился этой историей, а затем вспомнил, что уже видел подобный кадр из фотосессии Наташи Королевой и Игоря Николаева для пластинки «Дельфин и русалка». Телеведущий высмеял обложку их альбома в беседе с ведущим Дмитрием Хрусталевым, передает издание «Дни.ру».

«Тоже выглядит как секс-работник. <...> Можете себе представить? Так что, Наташа, у тебя все козыри на руках», — отметил шоумен.

Поводом для шутки стал судебный иск от Спенсера Элдена к американской группе. Именно он появился на обложке альбома Nevermind в младенчестве. По мнению истца, от фото веет сексуализацией ребенка и нарушением законодательства. Элден заявил, что появление на обложке разрушило его шансы на карьеру, и потребовал возмещения ущерба.

Теперь над легендарной группой Nirvana нависла угроза общественного осуждения. Маркетолог Николай Григорьев объяснил, почему суд против музыкантов может стать опасным прецедентом.