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Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
Политика
Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
Федеральное агентство новостей

Париж, 4 сентября. Украина сама не выполняет минские договоренности, несмотря на жалобы и апеллирования к документу, заявили жители Франции в Сети.

Французские комментаторы оценили недавнее заявление Киева после слов постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича. Он отметил, что оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной нет. После высказывания Киев решил возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Москву и назвал мнение РФ «саботажем» Минских соглашений.

Однако французы в ответ на жалобы напомнили Киеву об отказе соблюдать минские договоренности. Они также осадили президента Украины Владимира Зеленского после недовольства ситуацией с документом. Пользователи поведали о результатах поездки главы государства в Вашингтон.

«А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу», — подчеркнули французские комментаторы.

Ранее Лукашевич обратил внимание на тупиковую ситуацию на Украине. Положение дел остается тяжелым, особенно с урегулированием в Донбассе и выполнением обязательств ОБСЕ, пояснил постпред.

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украина минские соглашения франция зеленский
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