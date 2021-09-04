Политолог Городненко предположил истинные меркантильные цели Вашингтона в Афганистане

Кабул, 4 сентября. К тому моменту, как «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) захватил в большей части Афганистана власть, администрация американского лидера Джо Байдена решила заблокировать все афганские активы, находящиеся на территории США. Это без малого более 20 тонн золота, которое должно было стать гарантией погашения Кабулом своих долгов, пишет «ПолитПазл».

Однако американцы положили глаз не только на драгоценный металл. Есть активы, которые не были учтены в официальной статистике. Об этом заявил политолог Юрий Городненко в публикации для сайта ren.tv.

«В первую очередь это «бактрийское золото» — коллекция из 20 тысяч предметов, выполненных из желтого метала», — напомнил он.

Сокровища были обнаружены в 1978 году советскими археологами, которые работали на раскопках кушанских царских захоронений Тилля-тепе. Сегодня «Бактрийское золото» считается одной из самых богатых мировых коллекций, ее стоимость эквивалентна 220 тоннам драгоценного металла.

«В январе 2021 года спикер афганского парламента заявил, что «Бактрийское золото» будет отправлено за рубеж для демонстрации и хранения. Официально находки из Тилля-тепе передавались на хранение ЮНЕСКО, при этом их демонстрацией должно было заниматься несколько американских «некоммерческих» организаций», — подчеркнул Городненко.

После того, как коллекция была передана на Запад, о ее судьбе известно мало. Скорее всего, она находится на территории США, и после истории с активами Вашингтон захочет ее прибрать к рукам. Однако для этого американцам будет необходимо провернуть аферу с признанием Афганистана «несостоятельным государством». Данный термин можно встретить на страницах «Стратегии национальной безопасности США». Сегодня американское правительство делает все, чтобы закрепить его в международном плане.

Ранее сообщалось, какие цели НАТО на Черном море считаются приоритетными.

1 Организация запрещена на территории РФ.