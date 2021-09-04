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Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:41
Спорт
Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
TACC  /  Геодакян Артем

Москва, 4 сентября. Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча национальной команды с Кипром в пятом туре квалификационной стадии ЧМ-2022.

Российский специалист подчеркнул, что главная задача — убедить футболистов в том, что легких соперников не бывает. По его мнению, для победы над Кипром надо максимально выложиться.

«Когда играешь с Хорватией, надо успокоить команду, сделать так, чтобы она подошла к матчу в оптимальном состоянии, а когда играешь с Кипром, Мальтой, команда должна достать все ресурсы», — передает слова тренера «Чемпионат».

Игнатьев также призвал забыть матч с хорватами, поскольку это уже история. По его словам, главная задача тренера Валерия Карпина — мотивация и выстраивание командной игры.

Напомним, сборная России в рамках отборочных матчей ЧМ-2022 сыграла вничью с командой Хорватии. Матч проходил в «Лужниках» и завершился со счетом 0:0. Тренерский штаб и футболисты уже прилетели на Кипр, где сыграют с местной командой, старт — в 19:00 по московскому времени.

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