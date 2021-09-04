Минобороны РФ сообщило о наблюдателях из стран НАТО на АрМИ-2021 в Сербии и Катаре

Москва, 4 сентября. Представители из стран-членов НАТО присутствовали на конкурсах Армейских международных игр — 2021 в Сербии и Катаре, сообщили в Минобороны России.

Они стали наблюдателями на конкурсах «Дорожный патруль» и «Страж порядка». Также в ведомстве отметили, что впервые на соревнованиях «Авиадартс» в России присутствовала делегация из Японии.

Кроме этого, иностранными представителями был проявлен интерес к конкурсам АрМИ-2021 в Индонезии и Малайзии. Самым широким международным представительством стали 25 специалистов из Вьетнама и Индии, которые были наблюдателями на конкурсе «Десантный взвод».

Ранее стало известно, что за первую соревновательную неделю АрМИ-2021 было зафиксировано свыше 20 мировых рекордов. Российским военнослужащим удалось установить 13 рекордов, а китайским и узбекским – восемь.