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Минобороны РФ сообщило о наблюдателях из стран НАТО на АрМИ-2021 в Сербии и Катаре

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:31
Армия
Минобороны РФ сообщило о наблюдателях из стран НАТО на АрМИ-2021 в Сербии и Катаре
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 4 сентября. Представители из стран-членов НАТО присутствовали на конкурсах Армейских международных игр — 2021 в Сербии и Катаре, сообщили в Минобороны России.

Они стали наблюдателями на конкурсах «Дорожный патруль» и «Страж порядка». Также в ведомстве отметили, что впервые на соревнованиях «Авиадартс» в России присутствовала делегация из Японии.

Кроме этого, иностранными представителями был проявлен интерес к конкурсам АрМИ-2021 в Индонезии и Малайзии. Самым широким международным представительством стали 25 специалистов из Вьетнама и Индии, которые были наблюдателями на конкурсе «Десантный взвод».

Ранее стало известно, что за первую соревновательную неделю АрМИ-2021 было зафиксировано свыше 20 мировых рекордов. Российским военнослужащим удалось установить 13 рекордов, а китайским и узбекским – восемь.

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нато минобороны рф арми-2021
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