Судан обсудил со странами-кредиторами возможность списания долгов

Ташкент, 4 сентября. Министр финансов и экономического планирования Джибриль Ибрагим обсудил с официальными лицами стран-кредиторов Судана порядок погашения долгов.

Это произошло в кулуарах встреч Группы Исламского банка развития, которые в течение двух недель проходили в столице Узбекистана — Ташкенте. Глава финансового ведомства сообщил на своей странице в Twitter, что встретился с представителями различных стран и организаций.

«Мы прибыли в столицу Республики Узбекистан город Ташкент, чтобы принять участие в ежегодном собрании Группы Исламского банка развития, давшем нам возможность встретиться со многими кредиторами и прийти к взаимопониманию относительно задолженностей Судана. Завтра, надеюсь, переговорим с остальными сторонами и руководством банка», — написал министр 3 сентября в своем аккаунте.

وصلنا طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية و الذي اتاح لنا فرصة اللقاء بالعديد من الدائنين و التفاهم معهم حول معالجة ديونهم على السودان و سنلتقي بقية الأطراف و قيادة البنك يوم غد إن شاء الله — Gebreil Ibrahim (@GebreilIbrahim1) September 3, 2021

Он добавил, что рассчитывает обсудить с представителями финансовых организаций некоторые вопросы, вызывающие озабоченность Хартума.

В конце июня Международный валютный фонд и Всемирный банк объявили, что Судан достиг этапа принятия решения в рамках Инициативы по облегчению бремени задолженности бедных стран (HIPC). В результате произошло списание около 23 млрд долларов его обязательств перед внешними организациями. Согласно данному механизму, в итоге, восточноафриканская страна выплатит своим кредиторам около 50 млрд долларов.