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Судан обсудил со странами-кредиторами возможность списания долгов
Весь мир
Судан обсудил со странами-кредиторами возможность списания долгов
Федеральное агентство новостей  / 

Ташкент, 4 сентября. Министр финансов и экономического планирования Джибриль Ибрагим обсудил с официальными лицами стран-кредиторов Судана порядок погашения долгов.

Это произошло в кулуарах встреч Группы Исламского банка развития, которые в течение двух недель проходили в столице Узбекистана — Ташкенте. Глава финансового ведомства сообщил на своей странице в Twitter, что встретился с представителями различных стран и организаций.

«Мы прибыли в столицу Республики Узбекистан город Ташкент, чтобы принять участие в ежегодном собрании Группы Исламского банка развития, давшем нам возможность встретиться со многими кредиторами и прийти к взаимопониманию относительно задолженностей Судана. Завтра, надеюсь, переговорим с остальными сторонами и руководством банка», — написал министр 3 сентября в своем аккаунте.

 

 

Он добавил, что рассчитывает обсудить с представителями финансовых организаций некоторые вопросы, вызывающие озабоченность Хартума.

В конце июня Международный валютный фонд и Всемирный банк объявили, что Судан достиг этапа принятия решения в рамках Инициативы по облегчению бремени задолженности бедных стран (HIPC). В результате произошло списание около 23 млрд долларов его обязательств перед внешними организациями. Согласно данному механизму, в итоге, восточноафриканская страна выплатит своим кредиторам около 50 млрд долларов.

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судан
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