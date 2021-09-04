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Десять новых церквей возведут в донской столице
Общество
Десять новых церквей возведут в донской столице
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 4 сентября. Десять новых храмов в ближайшее время должны появиться в донской столице. Об этом сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 

По заверению священнослужителя, храмы появятся в таких микрорайонах как Северный, Красный Аксай, Суворовский и Старый аэропорт. В микрорайоне Суворовский построят точную копию Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Митрополит также отметил, что, помимо храмов, необходимо заниматься и развитием прихрамовых территорий. 

По мнению митрополита, на сегодня в городе чувствуется недостаток храмов и церквей, а с воздвижением новых более 35 тысяч прихожан смогут приблизиться к Богу. 

Ранее ФАН сообщал, что ростовский Свято-Иверский епархиальный женский монастырь временно закрыт для посещения, в связи с ужесточением карантинных мер. Такая информация появилась на сайте религиозного учреждения. 

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