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Минувшим летом Ростовская область установила антирекорд по исчезновению людей
Общество
Минувшим летом Ростовская область установила антирекорд по исчезновению людей
lizaalert.org  /  lizaalert

Ростов-на-Дону, 4 сентября. Летом текущего года в Ростовской области был установлен антирекорд по исчезновению людей. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».

Согласно сообщению, за три прошедших летних месяца в Ростовской области без вести пропали 330 человек. Самое большое количество исчезновений пришлось на август. 

«Антирекорд по исчезновениям побил август месяц. К нам поступило 117 заявок. За девять лет нашей работы такого ранее не было никогда», — рассказали в поисковой организации. 

Также поисковики и волонтеры напомнили о существовании памятки для родителей детей и родственников пенсионеров. Родителям рекомендуют следить за зарядкой телефона ребенка, а пожилым, помимо телефона, рекомендуется носить браслет или бирку с адресом или контактами родственников. 

Ранее ФАН сообщал, что поисковое объединение «Миус-Фронт» продолжает работу по поиску останков жертв геноцида в расстрельных ямах Сальского кирпичного завода. Последняя находка ужаснула даже самих поисковиков, они обнаружили в карьере смерти более 20 детских останков.

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лиза алерт ростов на дону поиск людей
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