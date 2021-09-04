Минувшим летом Ростовская область установила антирекорд по исчезновению людей

Ростов-на-Дону, 4 сентября. Летом текущего года в Ростовской области был установлен антирекорд по исчезновению людей. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».

Согласно сообщению, за три прошедших летних месяца в Ростовской области без вести пропали 330 человек. Самое большое количество исчезновений пришлось на август.

«Антирекорд по исчезновениям побил август месяц. К нам поступило 117 заявок. За девять лет нашей работы такого ранее не было никогда», — рассказали в поисковой организации.

Также поисковики и волонтеры напомнили о существовании памятки для родителей детей и родственников пенсионеров. Родителям рекомендуют следить за зарядкой телефона ребенка, а пожилым, помимо телефона, рекомендуется носить браслет или бирку с адресом или контактами родственников.

Ранее ФАН сообщал, что поисковое объединение «Миус-Фронт» продолжает работу по поиску останков жертв геноцида в расстрельных ямах Сальского кирпичного завода. Последняя находка ужаснула даже самих поисковиков, они обнаружили в карьере смерти более 20 детских останков.