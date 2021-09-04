МЭР РФ подготовило проект стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года

Владивосток, 4 сентября. Минэкономразвития подготовило проект стратегии низкоуглеродного развития России до конца 2030 года. Об этом сообщил замглавы ведомства Илья Торосов в кулуарах ВЭФ-2021.

Он уточнил, что документ сейчас находится на согласовании в профильных министерствах и ведомствах. По словам замминистра экономического развития, ожидается, что стратегия будет утверждена до конца 2021 года.

Документ будет содержать четыре сценария развития — инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный, рассказал ТАСС Илья Торосов. Он добавил, что все они отличаются по объемам инвестиций и скорости энергоперехода.

«Будем сейчас работать над тем, какой сценарий будет взят за основу», — резюмировал чиновник.

По его словам, до конца года планируется провести конкурс по выбору биржевой площадки для обращения углеродных единиц. Это может быть Московская биржа, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа или Сбербанк, уточнил Торосов.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о подготовке России к переходу на водородную энергетику. Он подчеркнул, что в ближайшее время спрос на углеводороды в мире снизится.