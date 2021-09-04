Пенсионер ударил сына ножом в грудь во время семейного застолья в Волгограде

Волгоград, 4 сентября. Семейные посиделки закончились поножовщиной в Дзержинском районе Волгограда, сообщили в местном управлении полиции.

Во время совместного распития алкогольных напитков 75-летний мужчина схватил нож и ударил им 39-летнего сына. По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт, который произошел у пенсионера с женой потерпевшего — мужчина вступился за супругу, за что получил удар ножом.

На допросе пожилой волгоградец сознался в содеянном. По словам мужчины, он ударил сына кухонным ножом в область груди. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В настоящий момент волгоградец находится под стражей. В случае признания его виновным, мужчина может отправиться в колонию на срок до десяти лет.