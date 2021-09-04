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Россия завершит поставки учебно-боевых самолетов Як-130 Вьетнаму до конца 2021 года

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:25
Политика
Россия завершит поставки учебно-боевых самолетов Як-130 Вьетнаму до конца 2021 года
irkut.com  /  Пресс-служба корпорации «Иркут».

Москва, 4 сентября. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что РФ до конца текущего года выполнит контракт на поставку самолетов Як-130 во Вьетнам.

В интервью РИА Новости Шугаев отметил, что спрос на самолеты Як-130 в мире очень высок, потому что они остаются лучшим предложением по критерию «стоимость–эффективность».

«Поставку нашим вьетнамским партнерам учебно-боевых самолетов Як-130 планируется завершить до конца этого года», – рассказал он.

Отметим, что в 2019 году Вьетнам и Россия заключили контракт на поставку учебно-боевых Як-130 стоимостью свыше 350 миллионов долларов. В рамках договоренностей Ханой взял на себя обязательство приобрести не менее 12 российских самолетов, которые заменят устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся стране с начала 80-х годов прошлого века.

Ранее сообщалось, что ресурс авиадвигателя АИ-222-25, используемого на самолете Як-130, планируют увеличить в два раза. Модернизацию проведут для повышения КПД и улучшения эксплуатационных характеристик.

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россия вьетнам як-130
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