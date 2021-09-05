Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как уровень стресса влияет на пищеварение

Стресс окружает нас повсюду, став верным спутником современного человека. Известно, что такое состояние приносит с собой не только негативные эмоции, но и вред для всех систем организма, пищеварительной в том числе. Как именно связаны уровень стресса и работа пищеварения? И как питание способно помочь людям, в чьей жизни уровень стресса зашкаливает? Об этом мы поговорили с врачом-диетологом и гастроэнтерологом Нурией Диановой.

По словам специалиста, вред наносят не сами продукты как таковые, а условия, которые создает для организма стресс. Обычно это происходит через воздействие кортизола, гормона стресса, который и ухудшает питание внутренних органов, нарушая работу желудочно-пищеварительного тракта. На фоне таких процессов, как это бывает, где тонко, там и рвется.

«Это психосоматика. По сути многие процессы эрозивно-язвенного поражения желудка и вообще верхних отделов пищеварительного тракта связаны в том числе с психоэмоциональной составляющей. Очень часто возникновение или обострение язв и эрозий связано не только с неправильным режимом и наличием хеликобактера, а еще и стрессами, — рассказывает доктор. — Есть группа пациентов с синдромом раздраженного кишечника, где психоэмоциональной составляющей должна доводиться очень весомая роль. Там как раз-таки положительную динамику иногда дают психокоррекция и психотерапия, в том числе назначение специфических препаратов. Поэтому связь однозначно есть».

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Выходит, имеющиеся проблемы и сложности обострятся на фоне стресса вне зависимости от того, хорошее у вас питание или нет. Однако уменьшать значимость последнего фактора ни в коем случае не следует, ведь грамотный рацион и отлаженный пищевой режим напрямую влияют на качество жизни и то, как мы реагируем на стресс.

«Вопрос в том, что как только нормализуется режим, нужно немного пересмотреть состав питания, чтобы не было каких-то перекосов. Те, кто имеет высокий уровень стресса на работе, должны постоянно думать и быстро принимать решения. Они очень часто сами подсаживаются на простые углеводы, считая, что это поможет, и при этом уходят от сложных углеводов. Все пациенты говорят, что как только они начинают [регулировать] количество того же хлеба, макарон и других сложных углеводов в течение дня, то начинают понимать, что у них нет этой жуткой потребности дополнительно съесть сладкое, которая часто стимулируется во время стресса. <…> Да, мозг работает от глюкозы, просто когда мы едим сладкое в состоянии стресса, оно работает на 15–20 минут. Соответственно, через некоторое время [снова возникает] потребность в углеводах», — объясняет Нурия Дианова.

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Неправильные взаимоотношения со стрессом, который мы пытаемся заесть вкусненьким, ведут не только к лишним килограммам, но и потере самой жизненной энергии. Тем же трудоголикам, страдающим от проблем с ЖКТ, гастроэнтеролог советует научиться правильно отрабатывать стресс, например теми же физическими нагрузками. И, конечно, сделать своим помощником в этом деле правильные пищевые привычки. Ведь говорил еще в древности знаменитый Гиппократ: «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей».

«Все элементарно — чем меньше термообработанной пищи в вашем рационе, которую сделал кто-то, а не вы, особенно если она промышленная, [тем лучше]. Она как раз и будет бедна витаминами и питательными веществами. А когда вы сами из обычных продуктов себе сварганите основные несложные приемы пищи, то получите все, что нужно. Вы будете стрессоустойчивы, и вам не нужно будет каких-то дополнительных стимуляторов в виде бесконечного кофе или энергетиков», — заключает Нурия Дианова.

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