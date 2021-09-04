Звезда «Счастливы вместе» Бочкарева освоила новую профессию после ухода из МХТ

Москва, 4 сентября. Актриса Наталья Бочкарева подробно рассказала о планах на будущее в беседе с журналистами. Звезда призналась, что сменила профессию и готовится попробовать себя в новой сфере.

Звезда культового ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отдала предпочтение театру после завершения знаменитого проекта. Однако недавно ей пришлось оставить сцену МХТ. Артистка призналась, что ее «ушли» по решению руководства.

Звезда болезненно восприняла требование покинуть театр, но вскоре нашла себя в новом хобби и режиссуре. Об этом Бочкарева рассказала в интервью изданию «СтарХит».

«Но, если бы не ушла, то, наверно, не поступила бы учиться на высшие режиссерские курсы к [Владимиру] Хотиненко, не освоила бы новую профессию. Может, не родилась бы идея с собственной школой-студией. Мне нравится учить детей, что-то им давать», — поделилась актриса.

Теперь Бочкарева активно занимается обучением детей актерской профессии и даже планирует снять картину с маленькими героями в главных ролях. Кроме того, увольнение помогло артистке больше времени уделять любимому хобби — рисованию. Звезда пишет картины и даже занимается скульптурой в художественной академии Строганова.

Недавно Бочкарева стала жертвой преступников. Артистка рассказала, что воры украли запчасти из ее Mercedes Gelandewagen, передает «Вечерняя Москва».

МХТ присоединился к старту театрального сезона в столице. Журналисты ФАН выяснили, почему руководство театра исключило из репертуара сразу две постановки Константина Богомолова.