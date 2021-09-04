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Цивилев заявил о намерении властей Кузбасса подать заявку на проведение ЧМ-2025 по боксу
Спорт
Цивилев заявил о намерении властей Кузбасса подать заявку на проведение ЧМ-2025 по боксу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Кемерово, 4 сентября. Кузбасс подаст заявку на проведение в Кемерове ЧМ-2025 по боксу, сообщил во время церемонии закрытия чемпионата России губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Кирилл Щекутьев поддержал инициативу провести первенство мира по боксу в Кемерове.

«Полностью поддерживаем заявку Кузбасса на проведение чемпионата мира», — сообщил он.

Зимой прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря будущего года на Олимпиадах и международных стартах будут выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Вердикт также лишает Россию права до указанного срока претендовать на проведение международных турниров.

Ранее экс-боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев признался, что очень хотел поучаствовать в Олимпийских играх, но эта мечта так и не осуществилась.

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бокс кузбасс цивилев
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