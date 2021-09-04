Оставшаяся без кисти Грачева показала лицо новорожденного сына

Москва, 4 сентября. Ведущая и блогер Маргарита Грачева, оставшаяся без кисти из-за бывшего мужа-тирана, показала фотографии новорожденного сына. Лицо малыша она скрывать не стала.

Грачева устроила сыну первую фотосессию. Для малыша подготовили несколько образов, которые не оставили равнодушными подписчиков. На мальчика надели разные костюмы для первых кадров, сделанных профессиональным фотографом.

«Профессиональная фотосессия Ярослава. Знаю, как вы любите выбирать образы, давайте сделаем это и сейчас: 1. Сонный гномик; 2. Рок-музыкант; 3. Ми-ми-мишка в ведерке. И, пожалуйста, не надо писать про сглаз, мы верим только в позитивные взгляды. Выкладывать или не выкладывать фото малыша — выбор каждого родителя!» — написала Маргарита Грачева на странице в Instagram.

Пользователи пришли в восторг от милых фотографий малыша. Они осыпали ребенка комплиментами и отметили, что Ярослав — младший ребенок Грачевой — похож на старших братьев.

После страшной трагедии в жизни Маргарита Грачева нашла в себе силы жить и быть счастливой. Она вышла замуж и родила ребенка. С бывшим мужем, который отрубил ей руки, она не контактирует. К тому же ведущая запрещает матери экс-супруга видеться с внуками, поскольку та говорит детям о невиновности отца.