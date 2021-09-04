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Похолодание на юге России задержится до конца следующей недели

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:04
Общество
Похолодание на юге России задержится до конца следующей недели
wikipedia.org  /  Vyacheslav Argenberg / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 сентября. Существенное похолодание, наблюдающееся на юге России, сохранится до конца следующей недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, на погодные условия оказывает влияние холодный атмосферный фронт, который в субботу дойдет до северных районов Ростовской области. В воскресенье похолодание прогнозируется уже на всей территории юга страны.

«Температуры воздуха будут низкими, до четырех градусов ниже климатической нормы, особенно в Ростовской области, в северных районах Астраханской», — сообщил Синенков в интервью ТАСС.

Похолодание задержится до конца следующей недели, но Черное море на отечественных курортах по-прежнему будет теплым. При этом в Сочи всю неделю воздух будет прогреваться до +22...+24 градусов, а в Крыму температура окажется не выше +24...+25 градусов.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее назвал сроки наступления бархатного сезона в Крыму. Так, потепление ожидается лишь во второй половине сентября.

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