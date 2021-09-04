Рэпер Моргенштерн сравнил себя с библейским дьяволом

Москва, 4 сентября. Скандально известный рэп-исполнитель из Башкортостана Алишер Моргенштерн раскрыл истинное значение своего имени. Артист рассказал о своей связи с дьяволом.

После громкой свадьбы артиста вышло не менее скандальное интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем он откровенно рассказал, что Моргенштерн — это фамилия его мамы. Многие поклонники долгое время думали, что это псевдоним, однако музыкант опроверг подобные домыслы.

«Мама Марина Моргенштерн. Дедушка у нас Юрий Моргенштерн, так что взял фамилию мамину, чтобы продолжить род. Не было мужиков в роде Моргенштерн, не осталось. Ну, и отца просто у меня не было», — отметил исполнитель хита Cadillac.

По словам музыканта, фамилия его мамы переводится с немецкого как «утренняя звезда». В свою очередь, это является обозначением имени Люцифера в Библии. Этот факт навел артиста на мысль о его связи с потусторонним миром.

«И я задумался. Так, меня все называют дьяволом. У меня татуировка три шестерки, моя фамилия по маме – Моргенштерн. Дьявол, по преданию, вышел из моря, мама Марина в переводе — «морская». И я думаю: «Так, я дьявол!»» — уверенно заявил артист в интервью Гордону.

Конец лета ознаменовался в российском шоу-бизнесе громким торжеством. Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Вечеринка в стиле девяностых подверглась жесткой критике в Сети. Однако звездный стилист Лина Дембикова назвала «милыми» и «забавными» наряды артистов на церемонии бракосочетания, сообщает телеканал «360».