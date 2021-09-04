Подростка задержали за езду без прав на купленной «восьмерке» в Омске

Омск, 4 сентября. Сотрудники ГИБДД поймали юношу без прав, который ездил на ВАЗ-2108 в ночи. Он купил машину без документов и решил покатать друзей.

Инцидент произошел в селе Воскресенка Омской области 1 сентября. Автоинспекторы остановили машину, за рулем которой находился несовершеннолетний. В салоне автомобиля также были девушка и парень. Юный водитель пояснил, что автомобиль принадлежит ему, и он сам приобрел ВАЗ без договора купли-продажи, сообщает источник ФАН в полиции.

В итоге на место остановки позвали мать нарушителя. На него составили административные протоколы. В итоге транспортное средство передали родителям. Теперь сельчанин должен будет заплатить штраф.