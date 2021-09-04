Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 13:54
13:52
Армия
Журналист Коц назвал приоритетные цели НАТО в Черном море
13:49
Происшествия
Спасатели эвакуировали более 70 человек из загоревшегося дома в Сочи
13:48
Политика
Киевский аналитик Кочетков объяснил, почему на Украине осенью вспыхнут протесты
13:45
Общество
Диетолог назвал наиболее опасные виды фастфуда
13:45
Шоу-бизнес
«Выглядит как секс-работник»: Ургант высмеял обложку альбома с Королевой и Николаевым
13:41
Политика
Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
13:39
Общество
Оцифрованный Да Винчи: Эрмитаж продает NFT-токены на основе произведений искусства
13:39
Происшествия
Девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения в Асбесте
13:37
Спорт
Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
13:37
Общество
Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах под Феодосией
Все новости

Россия и Индия завершают переговоры о совместном производстве автоматов АК-203
Армия
Россия и Индия завершают переговоры о совместном производстве автоматов АК-203
kalashnikov.media  /  Prt Scr

Москва, 4 сентября. Россия и Индия уже в ближайшее время подпишут контракт на запуск совместного производства автоматов АК-203, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Как отмечает официальный представитель ФСВТС Валерия Решетникова, сейчас стороны обсуждают вопрос создания совместного предприятия в городе Корва, где и развернется производство вооружения.

«Мы ведем поиск решений, удовлетворяющих обе стороны, в частности, по вопросу, касающемуся выплат Индией лицензионных платежей», — рассказала она.

Ранее глава ведомства Дмитрий Шугаев заявил, что Россия приступила к предварительным переговорам с иностранными покупателями истребителей Су-57. Кроме того, как сообщает RT, в ФСВТС не видят каких-либо препятствий для поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» белорусской армии.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия и Индия завершают переговоры о совместном производстве автоматов АК-203
россия индия решетникова фсвтс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru