Россия и Индия завершают переговоры о совместном производстве автоматов АК-203

Москва, 4 сентября. Россия и Индия уже в ближайшее время подпишут контракт на запуск совместного производства автоматов АК-203, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Как отмечает официальный представитель ФСВТС Валерия Решетникова, сейчас стороны обсуждают вопрос создания совместного предприятия в городе Корва, где и развернется производство вооружения.

«Мы ведем поиск решений, удовлетворяющих обе стороны, в частности, по вопросу, касающемуся выплат Индией лицензионных платежей», — рассказала она.

Ранее глава ведомства Дмитрий Шугаев заявил, что Россия приступила к предварительным переговорам с иностранными покупателями истребителей Су-57. Кроме того, как сообщает RT, в ФСВТС не видят каких-либо препятствий для поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» белорусской армии.