Иностранных граждан могут обязать получать карту с дактилоскопическим чипом в России

Москва, 4 сентября. Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут пройти процедуру дактилоскопирования и фотографирования при въезде в Россию на определенный срок.

Министерство внутренних дел РФ выдвинуло инициативу, согласно которой иностранные граждане, приехавшие в Россию на 90 дней и больше, должны будут получить пластиковую карту с чипом, содержащим дактилоскопические данные. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту проекта приказа, такие меры вступят в силу с 29 декабря текущего года. Иностранным гражданам или лицам без гражданства будет необходимо пройти дактилоскопию и фотографирование, после чего будет оформлена соответствующая карта с электронным носителем информации. Ее размер будет составлять 5,6 на 53,98 миллиметра. На лицевой стороне планируют разместить фотографию и основную информацию о человеке, с оборотной стороны — сведения о гражданстве и документе, удостоверяющим его личность.

Как сообщалось ранее, иностранные туристы смогут оформить многократную визу в Россию. Соответствующее постановление было утверждено Правительством РФ.