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Бахрейн разрешил использование российской вакцины «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:51
Общество
Бахрейн разрешил использование российской вакцины «Спутник Лайт»
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Москва, 4 сентября. Власти Бахрейна одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», разработанный специалистам Центра им. Гамалеи, будет доступен жителям Бахрейна при проведении ревакцинации. Кроме того, в качестве повторной прививки население страны может выбрать вакцину Pfizer/Biontech.

«Спутник Лайт» является первым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Препарат используется для массовой вакцинации в России. Кроме того, «Спутник Лайт» оказался первым в мире официально зарегистрированным бустером.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, вакцина способна бустировать такие препараты, как AstraZeneca, Moderna и Pfizer. В дальнейшем «Спутник Лайт» планируется применять именно в качестве бустера для иностранных препаратов.

В России тем временем зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса. «ЭпиВакКорона-Н» стала пятым препаратом, одобренным в стране.

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бахрейн вакцина коронавирус спутник лайт
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