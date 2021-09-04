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«Процесс уже необратим»: сын Бари Алибасова рассказал о состоянии тяжелобольного продюсера
Шоу-бизнес
«Процесс уже необратим»: сын Бари Алибасова рассказал о состоянии тяжелобольного продюсера
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 сентября. Известный продюсер и музыкант Бари Алибасов уже несколько лет пытается восстановить свое здоровье. Однако несмотря на все попытки, врачи продолжают давать неутешительные прогнозы.

Долгое время артист был женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, однако спустя годы оба осознали, что не были счастливы в отношениях друг с другом. По словам сына Алибасова, ровно после расставания состояние его отца стало заметно улучшаться.

Испуганный наследник основателя группы «На-На» обратился к медикам. Те, в свою очередь, после комплексных обследований давали лишь неутешительные прогнозы.

«Врачи «похоронили» мозг, сказав мне лично, будто процесс уже необратим», – слова Алибасова-младшего приводит издание «Дни.ру».

По словам предпринимателя, у его тяжелобольного отца в какой-то момент даже стали отказывать ноги. В итоге выяснилось, что у него сильно поврежден позвоночник, в связи с чем была проведена экстренная операция.

«Теперь же, после развода, вовсю заметны улучшения самочувствия отца», – отметил звездный наследник.

Бари Алибасов — младший уверен, что в бедах его отца виновата его сводная сестра Ольга Шукшина. Он уверен, что дочь бывшей жены Алибасова боролась за наследство и планировала присвоить себе все имущество продюсера после его смерти.

Ранее стало известно об официальном расторжении брака между Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым. Решение было принято в Мировом суде Останкинского района Москвы.

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