МИД Украины начал подготовку к приезду Байдена в Киев

Киев, 4 сентября. Министерство иностранных дел Украины начало работу по подготовке к визиту президента США Джо Байдена в Киев. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

В интервью агентству РБК-Украина он пояснил, что пока с американской администрацией этот вопрос не обсуждался. Однако Кулеба уверен, что Байден обязательно когда-нибудь посетит Киев. По его мнению, страна является «очень важным приоритетом внешней политики США».

«Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента на Украину», — сказал он.

Министр также добавил, что на встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена 1 сентября не обсуждался вопрос о назначении нового посла США в Киеве.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин сообщил, что украинский лидер перед поездкой в Вашингтон пытался добиться от США поддержки его кандидатуры на выборах президента в 2024 году. Однако Белый дом так и не дал однозначного ответа по этому вопросу.