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Глава Минвостокразвития рассказал о введении особого налогового режима на Курилах

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:48
Экономика
Глава Минвостокразвития рассказал о введении особого налогового режима на Курилах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 4 сентября. Учреждение преференциального налогового режима на Курильских островах потребует корректировок законодательства.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил в комментарии РИА Новости, что для обновления системы налоговых сборов на Курилах необходимо будет изменить действующий закон.

Глава Минвостокразвития указал в ходе ВЭФ-2021, что соответствующие действия будут предприняты Государственной думой следующего созыва.

Глава государства Владимир Путин заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме, что Курильские острова станут местом с уникальными налоговыми условиями для предпринимателей, где бизнесмены не должны будут платить налоги в течение десяти лет. При этом преференции станут доступны как резидентам РФ, так и зарубежным инвесторам.

Чекунков также подвел итоги форума, прошедшего во Владивостоке. Он объяснил особую значимость мероприятия и его отличия от площадок прошлых годов.

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