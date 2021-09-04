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Украина получит партию американских комплексов Javelin к концу 2021 года

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:45
Армия
Украина получит партию американских комплексов Javelin к концу 2021 года
wikipedia.org  /  Stuart A Hill AMS/ MOD / OGL

Киев, 4 сентября. Киев уже в этом году получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он предположил, что США и Украина в обозримом будущем могут договориться о поставках различного вооружения. Не раскрывая деталей, он уточнил, что сейчас можно говорить лишь о передаче ПТРК Javelin.

«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — заявил министр.

Поставки противотанковых ракетных комплексов будут осуществляться в рамках программы американской военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов. Ранее президент США Джо Байден поручил обеспечить Киев финансовой поддержкой за счет средств Пентагона. Об этом решении стало известно в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретился с американским коллегой.

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