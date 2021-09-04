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Первый этап строительства города Спутник обойдется властям в 100 млрд рублей

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:44
Экономика
Первый этап строительства города Спутник обойдется властям в 100 млрд рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 сентября. Для создания нового города Спутник на первом этапе строительства потребуется порядка 100 млрд рублей, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

В настоящий момент просчитывается бизнес-модель такого проекта, отметил Чекунков. Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город и привлечь около 300 тыс. человек, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник, подчеркнул он.

«Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра», — добавил чиновник в беседе с РИА Новости.

Соглашение о строительстве нового города Спутник подписали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Реализация проекта запланирована в 30 километрах от столицы Приморского края. Участниками выступили Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

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