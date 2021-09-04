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Министр Чекунков подвел итоги ВЭФ-2021

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:41
Экономика
Министр Чекунков подвел итоги ВЭФ-2021
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 4 сентября. Восточный экономический форум (ВЭФ) 2021 года стал наиболее полезным для развития Дальнего Востока и Арктики, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как он рассказал в беседе с РИА Новости, этот форум оказался другим по сравнению с предыдущими. Он стал наиболее важным и полезным с точки зрения его эффекта на развитие территорий Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктической зоны, подчеркнул министр.

Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Накануне на пленарном заседании ВЭФ-2021 выступил президент РФ Владимир Путин, анонсировав ряд мер и программ по развитию регионов ДФО.

В частности, глава государства предложил ввести особый налоговый режим на Курильских островах. О том, как повлияют налоговые льготы на жителей островов, читайте в материале INFOX.

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