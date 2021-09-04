Шепелев прокомментировал слова Тарасова про посвященный «беременному малышу» гол

Москва, 4 сентября. Телеведущий Дмитрий Шепелев высмеял оговорку полузащитника Дмитрия Тарасова, который поделился впечатлениями от гола, забитого в составе клуба «Велес».

Звезда российского телевидения Дмитрий Шепелев часто делится с фанатами не только историями о своей семье, но и комментирует самые резонансные новости. Так, недавно артист вспомнил интервью полузащитника Дмитрия Тарасова. Взволнованный спортсмен с радостью сообщил, что посвятил свой гол в игре за клуб «Велес» не только жене, но и «беременному малышу». В ответ телеведущий иронично прокомментировал оговорку спортсмена.

«Похоже, что головой забил», — отметил Шепелев.

Супруга Тарасова Анастасия Костенко также прокомментировала высказывание мужа. Модель с юмором отреагировала на оговорку и объяснила, что спортсмен хотел посвятить гол не только ей, но и ребенку, рождение которого должно состояться уже через пару месяцев. Поэтому взволнованный нападающий был переполнен эмоциями.

Популярное высказывание Тарасова про гол для «малыша» прозвучало после игры между командами «Велес» и «Акрон». Матч состоялся в рамках восьмого тура первенства ФНЛ. Несмотря на забавную оговорку, именно Тарасову удалось спасти команду от поражения и выйти на ничью.